Kidd Voodoo antes de Viña 2025: "He aprendido de todos"

El cantante Kidd Voodoo (David León Urbina), ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton Miramar antes de su presentación en el Festival de Viña 2025.

A sus 23 años, se presentará el viernes 28 de febrero junto a Duki, Pam Pam y Eladio Carrión, reforzando su carrera en la escena urbana.

Durante la conferencia, Kidd Voodoo recordó sus inicios en la música, destacando que este año cumple una década desde que comenzó a componer y publicar canciones en SoundCloud. Relató su origen en la comuna de Maipú, y los ocho años de duda sobre si debía dedicarse a la música o seguir otra carrera.

Rememoró su primer show en 2016, en un subterráneo, donde se presentó ante 700 personas, un evento que marcó un punto de inflexión en su carrera. "Uno no logra dimensionar cómo afecta su música en el país", expresó al hablar de su crecimiento artístico.

El cantante también compartió anécdotas sobre sus primeras presentaciones, recordando con humor cómo organizaba tocatas para mostrar su música en la casa de su abuela para un máximo de 50 personas. "Era un límite que me dejaba mi abuela, porque si no me retaba", comentó entre risas.

En cuanto a sus influencias y aprendizajes, resaltó la importancia de artistas como Dani Ride y Emilia Dides, de quienes ha adquirido valiosas lecciones sobre el dominio escénico. En su rol como jurado en las competencias del festival, afirmó: "Soy alguien que tiene que dar una nota, pero honestamente he aprendido de todos".

Además, mencionó a que ha recibido el apoyo de Young Cister, Pablito Pesadilla y Pailita, referentes suyos dentro de la música urbana.

Con entusiasmo, también adelantó su próximo show en el Movistar Arena, prometiendo que será el mejor de su carrera y que está preparando "alguna cosa mágica" para sorprender a su público.

Finalmente, Kidd Voodoo comentó su reciente experiencia disfrutando la rutina del comediante Edo Caroe, asegurando que "hacía tiempo que no tenía ganas de llorar de la risa".