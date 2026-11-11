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Tópicos: Magazine | Festivales

Junto a Dua Lipa y Madonna: La chilena Akriila fue anunciada para Coachella 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantautora nacional de alt-pop se presentará en dos jornadas en el prestigioso evento musical estadounidense.

Junto a Dua Lipa y Madonna: La chilena Akriila fue anunciada para Coachella 2027
 Lotus / Chen Yung Hua

Akriila llega a Coachella de la mano de su segundo álbum, "lucy miró al mundo y notó que está girando".

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La exponente chilena de la música urbana Akriila anotó un nuevo hito en su ascendente carrera al ser anunciada en el prestigioso festival de Coachella para su edición 2027.

La cantautora chilena de alt-pop llega al escenario estadounidense de la mano de su segundo álbum, "lucy miró al mundo y notó que está girando", compartiendo en el cartel con nombres como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA, Weezer y Zara Larsson.

El evento se realizará en dos fines de semana de abril (del 9 al 11 y del 16 al 18) y volverá a volverá a congregar a decenas de miles de personas en Indio, California, en torno a una de las grandes citas musicales del año.

Akriila se presentará en dos jornadas: el domingo 11 y el domingo 18 de abril de 2027.

"lucy miró Coachella notó que está girando < 3 yeyy nos vemos ☮️💒💗🎵 thank you, music!", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Además de la artista chilena, la música latina tendrá una importante presencia en el festival con nombres como Daddy Yankee, Milo J, Bad Gyal, Becky G y Los Pibes Chorros. En el caso del puertorriqueño, tendrá una aparición especial en el apartado "In the Desert" del festival. 

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