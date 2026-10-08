El más brígido: Leo Rey fue confirmado para Lollapalooza 2027

El cantante Leo Rey coronará uno de los mejores años de su carrera con su primera presentación en el Festival Lollapalooza Chile 2027.

El ex "La Noche" fue confirmado en el line up de artistas como uno de los exponentes chilenos que tendrá el evento.

En las últimas semanas la voz de "Mortal Kumbia" ha estado en el centro de la discusión pública por sus presentaciones en televisión en el marco de las fondas y otros eventos.

El aumento de su popularidad fue tal que su nombre sonó para integrar la próxima edición del Festival de Viña del Mar, aunque la posibilidad ya fue descartada.