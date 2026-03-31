Lollapalooza Chile 2027 inicia venta de entradas: estos son los descuentos y beneficios
El festival celebrará sus 15 años los próximos 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O'Higgins.
El festival celebrará sus 15 años los próximos 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O'Higgins.
Este martes, Lollapalooza Chile iniciará la venta de entradas para su próxima versión, a realizarse los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O'Higgins.
El evento, que arrancará con la venta de entradas con casi un año de anticipación, marca un adelanto inédito en comparación a ediciones anteriores y se enmarca en la celebración de los 15 años del festival en el país.
En medio de la expectación por una nueva edición del festival, ya comienzan a surgir rumores sobre posibles artistas que podrían integrar el line up de Lollapalooza Chile 2027, aunque hasta ahora la organización no ha confirmado nombres.
Pese a ello, el proceso de venta se realizará bajo la modalidad "en verde", es decir, sin información oficial sobre los shows, apostando a la fidelidad del público que asiste cada año al evento.
En ese contexto, la primera etapa -que inicia a las 12:00 horas mediante Ticketmaster- corresponde a los tickets Early Bird, cuyos precios parten desde los $168.000 para abonos generales de tres días.
Una vez finalizada esta etapa, comenzará la preventa con 20% de descuento para clientes del banco y mall auspiciador, cuyos precios parten en los $228.200.
Pase General (3 días):
Lolla Lounge (3 días):
Platinum (3 días):
Lolla Upgrade by Pepsi: