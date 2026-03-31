Lollapalooza Chile 2027 inicia venta de entradas: estos son los descuentos y beneficios

Este martes, Lollapalooza Chile iniciará la venta de entradas para su próxima versión, a realizarse los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O'Higgins.

El evento, que arrancará con la venta de entradas con casi un año de anticipación, marca un adelanto inédito en comparación a ediciones anteriores y se enmarca en la celebración de los 15 años del festival en el país.

Lollapalooza 2027: estos son los precios de los tickets

En medio de la expectación por una nueva edición del festival, ya comienzan a surgir rumores sobre posibles artistas que podrían integrar el line up de Lollapalooza Chile 2027, aunque hasta ahora la organización no ha confirmado nombres.

Pese a ello, el proceso de venta se realizará bajo la modalidad "en verde", es decir, sin información oficial sobre los shows, apostando a la fidelidad del público que asiste cada año al evento.

En ese contexto, la primera etapa -que inicia a las 12:00 horas mediante Ticketmaster- corresponde a los tickets Early Bird, cuyos precios parten desde los $168.000 para abonos generales de tres días.

Una vez finalizada esta etapa, comenzará la preventa con 20% de descuento para clientes del banco y mall auspiciador, cuyos precios parten en los $228.200.

Pulseras y beneficios:

Pase General (3 días):

Early Bird: $168.000

$168.000 Preventa 1 : $277.800

: $277.800 Preventa 2: $294.600

$294.600 Incluye acceso a los tres días del festival, a todos los escenarios y a las áreas generales del recinto.

Lolla Lounge (3 días):

Preventa 1: $617.200

$617.200 Preventa 2: $729.200

$729.200 Venta general: $835.600

$835.600 Incluye acceso a sectores preferenciales, zonas de descanso, mejor ubicación frente a escenarios y servicios exclusivos dentro del parque.

Platinum (3 días):

Preventa 1: $1.047.200

$1.047.200 Preventa 2: $1.182.800

$1.182.800 Venta general: $1.306.000

$1.306.000 Incluye acceso a áreas exclusivas de mayor estándar, cercanía a escenarios principales, servicios premium y experiencias diferenciadas.

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