Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Lollapalooza Chile 2027 inicia venta de entradas: estos son los descuentos y beneficios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El festival celebrará sus 15 años los próximos 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O'Higgins.

Lollapalooza Chile 2027 inicia venta de entradas: estos son los descuentos y beneficios
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este martes, Lollapalooza Chile iniciará la venta de entradas para su próxima versión, a realizarse los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O'Higgins. 

El evento, que arrancará con la venta de entradas con casi un año de anticipación, marca un adelanto inédito en comparación a ediciones anteriores y se enmarca en la celebración de los 15 años del festival en el país.

Lollapalooza 2027: estos son los precios de los tickets 

En medio de la expectación por una nueva edición del festival, ya comienzan a surgir rumores sobre posibles artistas que podrían integrar el line up de Lollapalooza Chile 2027, aunque hasta ahora la organización no ha confirmado nombres.

Pese a ello, el proceso de venta se realizará bajo la modalidad "en verde", es decir, sin información oficial sobre los shows, apostando a la fidelidad del público que asiste cada año al evento.

En ese contexto, la primera etapa -que inicia a las 12:00 horas mediante Ticketmaster- corresponde a los tickets Early Bird, cuyos precios parten desde los $168.000 para abonos generales de tres días. 

Una vez finalizada esta etapa, comenzará la preventa con 20% de descuento para clientes del banco y mall auspiciador, cuyos precios parten en los $228.200. 

Pulseras y beneficios:

Pase General (3 días):

  • Early Bird: $168.000
  • Preventa 1: $277.800
  • Preventa 2: $294.600
  • Incluye acceso a los tres días del festival, a todos los escenarios y a las áreas generales del recinto.

Lolla Lounge (3 días):

  • Preventa 1: $617.200
  • Preventa 2: $729.200
  • Venta general: $835.600
  • Incluye acceso a sectores preferenciales, zonas de descanso, mejor ubicación frente a escenarios y servicios exclusivos dentro del parque.

Platinum (3 días):

  • Preventa 1: $1.047.200
  • Preventa 2: $1.182.800
  • Venta general: $1.306.000
  • Incluye acceso a áreas exclusivas de mayor estándar, cercanía a escenarios principales, servicios premium y experiencias diferenciadas.

Lolla Upgrade by Pepsi:

  • Precio: $126.600
  • Permite complementar una entrada general con acceso a zonas preferenciales y beneficios adicionales dentro del evento.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada