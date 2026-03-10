Lollapalooza confirma sold out de todas sus modalidades: Se esperan 80 mil personas diarias
El evento volverá al Parque O'Higgins tras siete años.
El festival Lollapalooza Chile anunció el sold out de todas las entradas para su edición 2026, la cual se realizará estr 13, 14 y 15 de marzo.
Esta versión estará marcada por el retorno del evento al Parque O'Higgins en Santiago Centro, recinto que los albergó por última vez en 2019.
A través de un comunicado, la producción de Lollapalooza confirmó que se vendieron las entradas en todas sus modalidades -General, Lolla Lounge y Platinum-, por lo que se espera una asistencia diaria de 80 mil personas.
Lollapalooza Chile 2026 está encabezado por Deftones, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Lorde, Chappell Roan y Skrillex, entre otros.