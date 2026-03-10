Síguenos:
Lollapalooza

Lollapalooza confirma sold out de todas sus modalidades: Se esperan 80 mil personas diarias

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento volverá al Parque O'Higgins tras siete años.

Lollapalooza confirma sold out de todas sus modalidades: Se esperan 80 mil personas diarias
El festival Lollapalooza Chile anunció el sold out de todas las entradas para su edición 2026, la cual se realizará estr 13, 14 y 15 de marzo.

Esta versión estará marcada por el retorno del evento al Parque O'Higgins en Santiago Centro, recinto que los albergó por última vez en 2019.

A través de un comunicado, la producción de Lollapalooza confirmó que se vendieron las entradas en todas sus modalidades -General, Lolla Lounge y Platinum-, por lo que se espera una asistencia diaria de 80 mil personas.

Lollapalooza Chile 2026 está encabezado por Deftones, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Lorde, Chappell Roan y Skrillex, entre otros.

