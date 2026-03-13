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Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Lorde, Turnstile, Los Bunkers y más: los imperdibles del sábado en Lollapalooza 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El festival llevará a cabo su segunda jornada este sábado 14 de marzo.

Lorde, Turnstile, Los Bunkers y más: los imperdibles del sábado en Lollapalooza 2026
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Este viernes, Lollapalooza Chile dio inicio a su edición 2026, marcada por el regreso del evento al Parque O'Higgins. 

Durante la primera jornada, miles de fanáticos podrán disfrutar a artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, 31 Minutos, Doechii, Tom Morello, entre otros. 

En tanto, la segunda jornada contará con el regreso de Lorde al festival, el debut de Djo y Katseye, el rock de Turnstile y Los Bunkers como headliners. 

Lollapalooza Chile 2026: line up y horarios del sábado 14

Los 10 imperdibles del sábado en Lollapalooza 2026

  • De Saloon: Alternative Stage -16:15 horas

  • Katteyes: Perry's Stage - 17:45 horas

  • Djo: Cenco Malls Stage - 18:00 horas

  • 31 Minutos: Kidzapalooza - 18:30 horas

  • Katseye: Banco de Chile Stage - 19:00 horas

  • Turnstile: Cenco Malls Stage - 20:00 horas

  • Lorde: Banco de Chile Stage - 21:00 horas

  • Tomo Como Rey: Lotus Stage - 21:30 horas

  • Tyler the Creator: Cenco Malls Stage - 22:15 horas

  • Los Bunkers: Banco de Chile Stage - 23:30 horas

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