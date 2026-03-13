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Lorde, Turnstile, Los Bunkers y más: los imperdibles del sábado en Lollapalooza 2026
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Autor: Redacción Cooperativa
El festival llevará a cabo su segunda jornada este sábado 14 de marzo.
El festival llevará a cabo su segunda jornada este sábado 14 de marzo.
Este viernes, Lollapalooza Chile dio inicio a su edición 2026, marcada por el regreso del evento al Parque O'Higgins.
Durante la primera jornada, miles de fanáticos podrán disfrutar a artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, 31 Minutos, Doechii, Tom Morello, entre otros.
En tanto, la segunda jornada contará con el regreso de Lorde al festival, el debut de Djo y Katseye, el rock de Turnstile y Los Bunkers como headliners.