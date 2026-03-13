Lorde, Turnstile, Los Bunkers y más: los imperdibles del sábado en Lollapalooza 2026

Este viernes, Lollapalooza Chile dio inicio a su edición 2026, marcada por el regreso del evento al Parque O'Higgins.

Durante la primera jornada, miles de fanáticos podrán disfrutar a artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, 31 Minutos, Doechii, Tom Morello, entre otros.

En tanto, la segunda jornada contará con el regreso de Lorde al festival, el debut de Djo y Katseye, el rock de Turnstile y Los Bunkers como headliners.

Los 10 imperdibles del sábado en Lollapalooza 2026

De Saloon: Alternative Stage -16:15 horas

Katteyes: Perry's Stage - 17:45 horas

Djo: Cenco Malls Stage - 18:00 horas

31 Minutos: Kidzapalooza - 18:30 horas

Katseye: Banco de Chile Stage - 19:00 horas

Turnstile: Cenco Malls Stage - 20:00 horas

Lorde: Banco de Chile Stage - 21:00 horas

Tomo Como Rey: Lotus Stage - 21:30 horas

Tyler the Creator: Cenco Malls Stage - 22:15 horas