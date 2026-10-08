Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago16.3°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Los artistas chilenos que estarán en Lollapalooza Chile 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Quique Neira y Gondwana encabezarán el contingente chileno en el Parque O'Higgins.

Los artistas chilenos que estarán en Lollapalooza Chile 2027
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Como es habitual la décimoquinta edición de Lollapalooza Chile contará con una diversidad de artistas chilenos que representan a varias generaciones.

Por novedad uno de los nombres más llamativos es el del debutante Leo Rey, pero también el de artistas como Estoy Bien, Teodioteodio o Javiera Electra que representan a la nueva escena nacional.

Entre los nombres clásicos destaca la presencia de Quique Neira y Gondwana, quienes este año concretaron su reunión luego de más de dos décadas. Francisca Valenzuela, Álex Anwandter, Ana Tijoux, Los Tetas, Congreso, Alain Johannes y We Are the Grand también estarán presentes.

En el ámbito urbano aparece el cantante Lucky Brown, por la cumbia está Santaferia y por el bolero está Catalina y las Bordonas de Oro. Además están en el cartel 3/4 de la banda Chancho en Piedra con Hermanos Ilabaca y Pascual Arroyo (el nuevo proyecto de Lalo Ibeas).

Por ahora se desconocen los horarios y los escenarios que ocuparán los artistas chilenos el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O'Higgins.

Todos los artistas chilenos de Lollapalooza 2027

  • Francisca Valenzuela
  • Gondwana & Quique Neira
  • Alex Anwandter
  • Santaferia
  • Javiera Mena
  • Ana Tijoux
  • Lucky Brown
  • Leo Rey
  • Princesa Alba
  • Los Tetas
  • Congreso
  • Alain Johannes Trío
  • Dinamarca
  • Hermanos Ilabaca
  • Catalina y las Bordonas de Oro
  • We Are the Grand
  • Kuina
  • DJ Raff
  • Pascual Arroyo
  • Estoy Bien
  • Estéreo Fam
  • Roce de Mente
  • Teodioteodio
  • Olivia García
  • White MJ
  • Nando García
  • Rootz HiFi
  • Javiera Electra
  • Alicia y las Hormigas

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada