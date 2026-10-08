Los artistas chilenos que estarán en Lollapalooza Chile 2027

Como es habitual la décimoquinta edición de Lollapalooza Chile contará con una diversidad de artistas chilenos que representan a varias generaciones.

Por novedad uno de los nombres más llamativos es el del debutante Leo Rey, pero también el de artistas como Estoy Bien, Teodioteodio o Javiera Electra que representan a la nueva escena nacional.

Entre los nombres clásicos destaca la presencia de Quique Neira y Gondwana, quienes este año concretaron su reunión luego de más de dos décadas. Francisca Valenzuela, Álex Anwandter, Ana Tijoux, Los Tetas, Congreso, Alain Johannes y We Are the Grand también estarán presentes.

En el ámbito urbano aparece el cantante Lucky Brown, por la cumbia está Santaferia y por el bolero está Catalina y las Bordonas de Oro. Además están en el cartel 3/4 de la banda Chancho en Piedra con Hermanos Ilabaca y Pascual Arroyo (el nuevo proyecto de Lalo Ibeas).

Por ahora se desconocen los horarios y los escenarios que ocuparán los artistas chilenos el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O'Higgins.

Todos los artistas chilenos de Lollapalooza 2027