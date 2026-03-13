Sabrina Carpenter en Chile: este es el posible setlist de su show en Lollapalooza 2026

La cantante Sabrina Carpenter debutará en Chile durante la primera noche de Lollapalooza 2026.

En su primera visita a suelo nacional, la estadounidense presentará parte de lo que fue su gira con "Short N' Sweet" (2024), sumando a su repertorio canciones de "Man's Best Friend" (2025), su más reciente álbum.

El show de la exchica Disney en el Parque O'Higgins será el primero de su paso por Sudamérica, que contará con presentaciones en Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia.

No obstante, el debut de la artista en la región ocurrió en 2023 cuando abrió los shows del "The Eras Tour" de Taylor Swift en Argentina y Brasil.

Posible setlist de Sabrina Carpenter en Chile

Si bien, se desconoce la lista oficial de canciones, se espera que el setlist de festivales de Carpenter sea similar al que utilizó en el festival Austin City Limits el pasado octubre.