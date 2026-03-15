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Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Young Cister hizo sincero descargo tras su show en Lollapalooza: "Las redes te roban la felicidad"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante se transformó en el primer chileno en cerrar una jornada del evento.

Young Cister hizo sincero descargo tras su show en Lollapalooza:
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El cantante Young Cister envió un sincero mensaje tras su presentación en Lollapalooza 2026 durante el cierre de la primera jornada.

El "Xulo" se convirtió en el primer artista chileno en cerrar uno de los días de festival en los escenarios principales con un show que se extendió hasta la madrugada y que tuvo que finalizar de forma anticipada (por "algunas condiciones", según señaló).

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "La Terapia" reflexionó en torno a este hito en su carrera y a las redes sociales, asegurando que "estar en esta posición es muy extraño a veces".

"Te bajas del escenario feliz con todo el equipo, los amigos, porque dimos lo mejor de nosotros en el escenario y lo disfrutamos al mil por ciento. De hecho celebramos en camarines, saltamos, reímos y nos felicitamos entre todos", comenzó diciendo Young Cister.

"Pero llega el momento en que agarras el celular y esa linda energía comienza a consumirse por los comentarios de odio y toda esa mierda. Y me pongo a pensar cómo las redes te roban la felicidad que tú mismo sentiste en la vida real, y hasta te hacen dudar de ti mismo", agregó.

Young Cister Lollapalooza 2026

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