Nicole y Cristóbal Briceño encabezan el Festival Une

Los artistas nacionales Nicole y Cristóbal Briceño encabezan los espectáculos musicales del Festival Ciudadano Une, evento gratuito que se realizará este sábado 3 de octubre en la plaza central del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en el centro de Santiago.

Parte de "La Fuerza que Nos Une", iniciativa colectiva impulsada por 33 organizaciones de la sociedad civil para visibilizar su aporte al bienestar de las personas, la actividad busca acercar las ONG a la ciudadanía y contará con una amplia oferta cultural de 11:00 a 20:00 horas.

"Lo que buscamos con este festival es que sea un espacio de encuentro y de entretención para toda la familia, pero también un espacio para que puedan conocer a muchas de estas organizaciones que día a día trabajan en distintas temáticas y formatos", explicó Constanza Dougnac, coordinadora de comunicaciones y redes de ONG FIMA.

La cantante Nicole dirigirá el Coro Ciudadano Ochagavía, iniciativa cultural y comunitaria de Pedro Aguirre Cerda, en un espectáculo musical junto a Daniela Guzmán; mientras que el vocalista y compositor de Ases Falsos preparará el regreso de Fother Muckers con una presentación en vivo.

También habrá un taller de títeres con materiales reciclados a cargo de Fundación Títeres en Red y un taller de collage comunitario dirigido por el artista visual y arteterapeuta Álvaro Agreda, además de una exposición fotográfica de postales submarinas de Fundación Capital Azul, entre otras actividades.