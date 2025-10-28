Sernac oficia a Street Machine por masivos reclamos de asistentes a Creamfields

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora Street Machine por los masivos reclamos por el festival Creamfields 2025, celebrado los días 11 y 12 de octubre en el Club Hípico de Santiago.

Entre las denuncias, los asistentes apuntaron a dos problemas principales: dificultades para obtener la devolución del saldo no utilizado del sistema "Cashless", y una grave falta de seguridad que permitió robos masivos e intimidación por parte de bandas organizadas.

En su oficio, el organismo exigió a los organizadores entregar detalle del número de entradas vendidas, usuarios afectados, reclamos registrados y las medidas de seguridad implementadas durante el evento.

Además, solicitaron precisar las acciones adoptadas para indemnizar a los consumidores que resultaron perjudicados, tanto por los robos denunciados como por la falta de reembolso del dinero pendiente.

Por su parte, Street Machine cuenta con 10 días hábiles para responder al Sernac y, en caso de no hacerlo, el organismo podría adoptar nuevas acciones en defensa de los derechos de los consumidores afectados.