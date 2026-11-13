Así fue la agresión que sufrió Luis Slimming en Arica: Comediante se defendió del ataque

La productora El Sentido del Humor dio a conocer el registro de la agresión que este jueves sufrió el comediante Luis Slimming durante un show en Arica.

A través de su habitual programa, el espacio liderado por el mismo Slimming mostró las primeras imágenes del ataque.

Allí se puede apreciar como el hombre sube al escenario y patea en las piernas al comediante, pero luego intentar agredirlo con su puño en el rostro.

Tras un forcejeo, y luego de dejar su micrófono sobre la mesa, Slimming contestó con un golpe de puño que impactó al atacante, mientras varias personas corrían al escenario para socorrer al comediante.

El hombre fue detenido por efectivos de la PDI que se encontraban presenciando el show de Luis Slimming haciendo uso de su tiempo libre.