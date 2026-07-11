Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.8°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Humor

Circo Tony Caluga responde a asociación por polémica de entradas gratuitas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Asociación Gremial Circo Tradicional de Chile dijo que regalar entradas "pone en riesgo la supervivencia del circo chileno".

Circo Tony Caluga responde a asociación por polémica de entradas gratuitas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de una polémica por la acusación de la Asociación Gremial Circo Tradicional de Chile de que las entradas gratuitas de algunos recintos están afectando a la industria, el Circo Tony Caluga emitió un comunicado para explicar por qué seguirá realizando esa dinámica.

A través de las redes sociales, el circo que lleva el nombre artístico del fallecido Abraham Lillo, indicó que se refiera a la "polémica" luego de que se acusara de que regalar entradas es una "práctica desleal" y "pone en riesgo la supervivencia del circo chileno".

Por ello, el texto del Circo Tony Caluga inicia con la aclaración "queremos ser enfáticos y reafirmar nuestra posición: nosotros regalamos (entradas) y lo seguiremos haciendo".

"Nosotros no podemos permitir que la gente no se dé el gusto de reír y disfrutar del circo, unas de las pocas actividades donde los niños juegan a ser grandes y los adultos vuelven a ser niños", explicaron.

"Somos solidaridad", enfatizaron y agregaron que su circo es "social" por lo que "acá siempre existirá un asiento para quien no tenga para pagar entrada".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada