Circo Tony Caluga responde a asociación por polémica de entradas gratuitas

Luego de una polémica por la acusación de la Asociación Gremial Circo Tradicional de Chile de que las entradas gratuitas de algunos recintos están afectando a la industria, el Circo Tony Caluga emitió un comunicado para explicar por qué seguirá realizando esa dinámica.

A través de las redes sociales, el circo que lleva el nombre artístico del fallecido Abraham Lillo, indicó que se refiera a la "polémica" luego de que se acusara de que regalar entradas es una "práctica desleal" y "pone en riesgo la supervivencia del circo chileno".

Por ello, el texto del Circo Tony Caluga inicia con la aclaración "queremos ser enfáticos y reafirmar nuestra posición: nosotros regalamos (entradas) y lo seguiremos haciendo".

"Nosotros no podemos permitir que la gente no se dé el gusto de reír y disfrutar del circo, unas de las pocas actividades donde los niños juegan a ser grandes y los adultos vuelven a ser niños", explicaron.

"Somos solidaridad", enfatizaron y agregaron que su circo es "social" por lo que "acá siempre existirá un asiento para quien no tenga para pagar entrada".