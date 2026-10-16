¿Coco Legrand volverá a los escenarios? Esto dijo su mánager
"Él está retirado, ya no vuelve nunca más", aseguró Roberto Green.
El comediante actualmente "está viviendo con su familia, disfrutando de sus nietos".
"Él está retirado, ya no vuelve nunca más", aseguró Roberto Green.
El comediante actualmente "está viviendo con su familia, disfrutando de sus nietos".
Alejandro González, más conocido como "Coco Legrand", se encuentra alejado de los escenarios en un retiro que sería definitivo, a raíz de problemas de salud que lo aquejan, específicamente un cuadro de vértigo permanente.
Su mánager Roberto Green descartó completamente la posibilidad de que el humorista vuelva a los escenarios, asegurando a 24 Horas que "está retirado ya de las pistas".
"Él no va a trabajar más, entonces no va a volver al escenario ni al humor", enfatizó.
Green sostuvo que el comediante actualmente "está viviendo con su familia, disfrutando de sus nietos", enfocándose en su bienestar y en su familia.
"Él está retirado, ya no vuelve nunca más, ya está retirado del tema", sentenció.
Los problemas de salud de Coco Legrand le impidieron asistir al estreno de su documental "El gran Coco Legrand", que se exhibió en cines en 2025.