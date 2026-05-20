Fabrizio Copano frenó en seco a trumpistas que lo increparon en pleno show

El comediante chileno Fabrizio Copano protagonizó un tenso cruce con seguidores del presidente de EE.UU., Donald Trump, el llamado movimiento MAGA (sigla en inglés de "Hacer grande a Estados Unidos de nuevo"), en pleno show en suelo estadounidense.

"A los trumpistas les cuesta entender los chistes", reaccionó el humorista nacional al compartir el registro de lo sucedido en su cuenta de Instagram.

Durante su show de stand up comedy, un grupo de asistentes conservadores lo interrumpió para cuestionar su rutina, emplazándolo a "decir algo entretenido y no hablar de política".

"No, no quiero hacer esa mierda", frenó en seco Copano, "quiero hacer lo que yo quiera hacer. Eso es lo que es".

Los trumpistas no bajaron el tono, insultándolo y amenazando con llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con el comediante callándolos y solicitando su expulsión del recinto, para luego despedirlos entre besos y aplausos de la audiencia antes de continuar con la rutina.

El chileno radicado en EE.UU. volverá a Chile con un show titulado "Escápate" a realizarse el próximo 26 de junio en el Teatro Coliseo.