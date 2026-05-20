Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago7.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Humor

Fabrizio Copano frenó en seco a trumpistas que lo increparon en pleno show

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"A los trumpistas les cuesta entender los chistes", aseguró el comediante.

Fabrizio Copano frenó en seco a trumpistas que lo increparon en pleno show
 @fabriziostandup

Un grupo de asistentes conservadores lo interrumpió para cuestionar su rutina.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante chileno Fabrizio Copano protagonizó un tenso cruce con seguidores del presidente de EE.UU., Donald Trump, el llamado movimiento MAGA (sigla en inglés de "Hacer grande a Estados Unidos de nuevo"), en pleno show en suelo estadounidense.

"A los trumpistas les cuesta entender los chistes", reaccionó el humorista nacional al compartir el registro de lo sucedido en su cuenta de Instagram.

Durante su show de stand up comedy, un grupo de asistentes conservadores lo interrumpió para cuestionar su rutina, emplazándolo a "decir algo entretenido y no hablar de política".

"No, no quiero hacer esa mierda", frenó en seco Copano, "quiero hacer lo que yo quiera hacer. Eso es lo que es".

Los trumpistas no bajaron el tono, insultándolo y amenazando con llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con el comediante callándolos y solicitando su expulsión del recinto, para luego despedirlos entre besos y aplausos de la audiencia antes de continuar con la rutina.

El chileno radicado en EE.UU. volverá a Chile con un show titulado "Escápate" a realizarse el próximo 26 de junio en el Teatro Coliseo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada