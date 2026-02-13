Ley de Plásticos de un Solo Uso avanza de fase con gremios exigiendo mayor claridad

La Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley PUSU), que busca reducir la generación de residuos y proteger el medio ambiente, entró este viernes en una nueva fase de implementación, en un proceso que avanza en medio de la inquietud de diversos sectores comerciales por una presunta falta de claridad en las definiciones y fiscalizaciones arbitrarias.

Esta normativa regula la entrega de plásticos de un solo uso y el uso de botellas plásticas, enfocándose en la disminución de residuos.

Principales disposiciones del reglamento

En detalle, la nueva fase de la ley establece que los artículos de un solo uso, como cubiertos, vasos, bombillas o palillos, deben ser de materiales biodegradables certificados.

Para el consumo dentro de los establecimientos, los vendedores solo podrán entregar estos artículos "si el cliente lo pide explícitamente". En contraste, para el consumo fuera del local, se permite el uso de "artículos desechables de plástico no valorado o certificado".

Una de las regulaciones más destacadas y que ha generado debate es la obligación para los supermercados de "exhibir al menos un 30% de las bebidas en botellas retornables en vitrinas".

Preocupación gremial por la ambigüedad del reglamento

A pesar de que el ministro subrogante del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, afirmó que la ley 21.386 y su reglamento -publicado el 7 de enero- "entrega definiciones claras", diversos gremios han expresado una constante preocupación.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), por ejemplo, advirtió que la ley "no tiene una definición clara de lo que es una vitrina y otros parámetros, abriendo la posibilidad de que haya fiscalizaciones arbitrarias y afecte el funcionamiento del comercio".

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, apuntó a que el reglamento debió estar disponible con mayor antelación y criticó la falta de especificidad en su redacción actual.

La regulación impone el uso de materiales degradables y la solicitud expresa para elementos de consumo interno, marcando un cambio significativo en las prácticas de venta. (FOTO: ATON)

"En el espíritu original de la ley, el reglamento iba a estar disponible dos años antes de entrar en vigencia la ley. Bueno, eso obviamente no ocurrió y el reglamento tiene bastantes situaciones que quedaron ambiguas o no muy claras y, por lo tanto, genera incertidumbre", acusó el líder gremial.

Además, el representante de los gastronómicos cuestionó algunos aspectos de la implementación que, desde su perspectiva, podrían no ser tan beneficiosos para el medio ambiente como se espera: "Nos obligaba a reemplazarlos por elementos reutilizables con un gasto de agua y energía muy potente", arremetió.

Solicitud para clarificar el reglamento

Ante este escenario de incertidumbre, la CCS solicitó a la Contraloría la emisión de un informe para contar con una interpretación oficial que esclarezca las definiciones de la ley, para brindar mayor seguridad jurídica y operativa a los comerciantes que deben adaptarse a las nuevas disposiciones.

Según advierten desde diversos sectores comerciales, la Ley PUSU -aprobada en 2021- siempre contempló una gradualidad en su implementación para permitir la adaptación de los actores regulados, por lo que la tardía publicación del reglamento y la percepción de ambigüedad en sus términos, continúan siendo un desafío clave para su efectiva y equitativa aplicación en el país.