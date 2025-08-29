La inesperada defensa de Kaiser a Natalia Valdebenito: "La justicia se está pasando 10 pueblos"

El candidato presidencial Johannes Kaiser salió inesperadamente en defensa de Natalia Valdebenito, quien ha generado controversia luego de hacer alusión a la tragedia de la mina El Teniente.

A inicios de agosto, la comediante se refirió al accidente en una de sus rutinas, bromeando sobre cómo la noticia había desviado la atención de su pelea mediática con José Miguel Villouta.

"Parece que soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros. ¡Imagínate! Ay, qué horror...", dijo en el show, escena que fue viralizada en redes sociales.

Tras esto, familiares de las víctimas presentaron un recurso de protección contra la humorista en la Corte de Apelaciones de La Serena, que fue acogido a trámite este jueves.

En tanto, el tribunal dictó una orden de no innovar contra Valdebenito, a quien se le "instruyó que, mientras se resuelve el caso, la humorista deberá abstenerse de realizar rutinas o bromas basadas en la tragedia ocurrida el 31 de julio".

La defensa de Kaiser

A través de su cuenta de X, el diputado indicó que "la justicia se está pasando 10 pueblos. Valdebenito tendrá que enfrentar la sanción social por sus dichos, pero la censura de la opinión, del humor, de la investigación o de la prensa, no puede ser tolerada, especialmente si proviene del estado".

"La libertad de opinión sirve para proteger opiniones impopulares y desagradables, no para que se pueda decir lo que ya es socialmente aceptado", añadió el líder del Partido Nacional Libertario.