Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.0°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Humor

Luis Slimming y El Sentido del Humor llegan a Canal 13 con programa propio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"El Desestrece" también tendrá a Marcelo “Coronel” Valverde y Héctor Romero.

Luis Slimming y El Sentido del Humor llegan a Canal 13 con programa propio
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Canal 13 anunció el fichaje del comediante Luis Slimming y su productora El Sentido del Humor para un nuevo programa.

"El Desestrece" es el nombre de este espacio que comandará "Don Comedia" junto a sus socios Marcelo "Coronel" Valverde y Héctor Romero.

Una nota de prensa enviada por el canal asegura que el programa "se pondrá al servicio de la comedia con la idea de hacer reír de una manera simple y entretenida, para olvidar las preocupaciones cotidianas y pasar un grato y ameno momento con un humor cercano, actual, ingenioso e irreverente".

El nuevo programa de Slimming y compañía se emitirá en vivo en horario prime. Su fecha de estreno aún no ha sido revelada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada