Luis Slimming y El Sentido del Humor llegan a Canal 13 con programa propio

Canal 13 anunció el fichaje del comediante Luis Slimming y su productora El Sentido del Humor para un nuevo programa.

"El Desestrece" es el nombre de este espacio que comandará "Don Comedia" junto a sus socios Marcelo "Coronel" Valverde y Héctor Romero.

Una nota de prensa enviada por el canal asegura que el programa "se pondrá al servicio de la comedia con la idea de hacer reír de una manera simple y entretenida, para olvidar las preocupaciones cotidianas y pasar un grato y ameno momento con un humor cercano, actual, ingenioso e irreverente".

El nuevo programa de Slimming y compañía se emitirá en vivo en horario prime. Su fecha de estreno aún no ha sido revelada.