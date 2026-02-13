Síguenos:
supergeek

Ximena Ossandón recomienda apoyar a Bachelet: Si su candidatura ONU va a caer, que lo haga por muerte natural

Publicado: | Fuente: Cooperativa
La diputada RN Ximena Ossandón recomendó en Cooperativa que el futuro Gobierno de José Antonio Kast respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, pese a que reconoció no tener "afinidad ideológica ni política" con ella.

En El Diario de Cooperativa, la legisladora apuntó que la expresidenta "es una persona muy querida en todos lados; quien diga lo contrario es que no tiene mucha calle, porque ella es respetada por el pueblo chileno".

En tal sentido, y más aún cuando la futura Administración está buscando establecer lazos en el Congreso con la centroizquierda, "la pregunta es: si es una candidatura que supuestamente no va a llegar a buen puerto... ¿quién la tiene que hacer caer? ¿Nosotros mismos? ¿O que muera por muerte natural, por un proceso eleccionario? Yo creo que hay que apoyarla. (Por lo demás, Bachelet) tiene la experiencia, conoce la institucionalidad" de Naciones Unidas, añadió.

Consultada sobre la ayuda humanitaria que enviará Chile a Cuba en medio de la "asfixia petrolera" que está llevando adelante Estados Unidos, Ossandón dijo que "es un tema súper complejo" y es importante "que no se sienta que es un respaldo político" nacional a la dictadura castrista.

"A veces uno tiene que decir (preguntarse): ¿Cómo ayudo realmente al pueblo cubano? ¿Cómo ayudo realmente para que el régimen caiga? Y normalmente es a través de las presiones económicas" que tales procesos suceden, planteó.

