Sergio Freire inaugura su propio teatro restaurante: Tendrá escenario para comediantes

El comediante Sergio Freire inauguró su propio local dedicado a los shows de humor en vivo.

Se trata de Happy People, un recinto descrito como un teatro restaurante que, además de albergar actuaciones de comediantes, contará con una carta gastronómica para el público.

"La idea de tener un local de comedia siempre ha estado en mí. Tener un espacio propio donde poder hacer también un trabajo experimental con nuevos exponentes del stand up, trabajos de libretos, clases, investigación en el ámbito de la comedia y el humor. Además siguiendo la escuela de Coco Legrand que tenía su teatro Circus Ok", explicó Freire.

Sobre el escenario que se abre para la comedia, indicó que "tenemos espacios para recibir a quienes están dando sus primeros pasos y para aquellos que ya son conocidos por la gente".

Happy People, el local de Sergio Freire, está ubicado en Rancagua 396, Providencia.