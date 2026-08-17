Sergio Freire informó la muerte de querida integrante de "El Club de la Comedia"

A través de sus redes sociales el humorista Sergio Freire informó del fallecimiento de una recordada actriz de "El Club de la Comedia".

Se trata de Hilda Cabezas, una mujer que actuó en varios sketch del extinto programa y que el pasado sábado murió en su residencia en la ciudad de Copiapó.

"Este post se lo dedico con mucho cariño a una persona que fue parte del club de la comedia, ella es la señora Hilda Cabezas", señaló Freire junto a varias de las actuaciones de la artista.

"Su último deseo fue que nos avisaran que ella ya no estaba con nosotros. Gracias por todo querida Hilda, siempre dispuesta, jugada, cariñosa, sin duda todos los que grabamos contigo guardamos un hermoso recuerdo", agregó el humorista.