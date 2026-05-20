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Tópicos: Magazine | Humor

Tras agotar shows en Santiago: Paloma Larraín anunció gira por Chile con "La Sole"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz y comediante recorrerá el país con su espectáculo "Picante pero Feliz".

Tras agotar shows en Santiago: Paloma Larraín anunció gira por Chile con

En este unipersonal, Larraín centra todo en el cumpleaños número 56 de "La Sole".

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La actriz y comediante Paloma Larraín prepara una gira nacional con su reconocido personaje de "La Sole", luego de agotar los shows en Santiago de su más reciente espectáculo "Picante pero feliz".

Su nueva obra debutó este martes en el Teatro Nescafé de Las Artes a sala llena, agotando todas las funciones que tendrá en el recinto hasta este sábado.

En este unipersonal, Larraín centra todo en el cumpleaños número 56 de la mujer de clase alta, celebración que da un giro dramático cuando su marido le sugiere que quizás es momento del divorcio. El espectáculo la enfrenta a una pregunta que nunca quiso hacerse: "¿quién es realmente, más allá de un matrimonio que la definía?".

El montaje ahora recorrerá escenarios de Arica a Punta Arenas, comenzando el 19 de junio en Curicó y cerrando el 4 de diciembre en Iquique.

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