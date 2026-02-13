Síguenos:
Leo Rey envió duro mensaje a Alexítico y La Noche en pleno show

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante le dedicó un "ándate a la chucha" a su excompañero de banda.

En portada

El cantante Leo Rey se acordó de Alexítico, su excompañero en La Noche, y le dedicó duras palabras durante una presentación en Puerto Montt.

Mientras trataba de superar unos problemas técnicos, el "Brígido" tarareó "no se escucha, no se escucha", recibiendo como respuesta del público un "ándate a la chucha".

"Para tí, Alexítico", señaló Leo Rey, apuntando hacia el cielo y continuando con su show. "Chúpalo Alexítico", agregó mientras iniciaba la interpretación de "Lástima", clásico de La Noche.

