A casi 30 años de "Barbie Girl": La banda Aqua anunció su separación

La banda danesa Aqua, que alcanzó fama mundial en la década de los '90 con su canción "Barbie Girl", anunció su separación.

A través de sus redes sociales, la agrupación de bubblegum pop confirmó el cierre de este capítulo conjunto en un anuncio firmado por Søren Rasted (teclado y guitarra), René Dif (vocalista masculino) y Lene Nystrøm (vocalista femenina).

"Tras muchos años increíbles, hemos decidido cerrar el capítulo de AQUA como grupo musical activo", informaron en el comunicado, donde sinceraron que la banda "ha sido una parte tan importante de nuestras vidas que, juntos, hemos tenido la oportunidad de vivir más de lo que jamás nos atrevimos a soñar".

Junto con agradecer a los fans por su apoyo en las últimas tres décadas, donde también hubo visitas a Chile, celebraron el haber "viajado por el mundo en innumerables ocasiones, hemos conocido a muchísima gente maravillosa, hemos cantado junto a millones de personas y hemos compartido recuerdos que llevaremos con nosotros para siempre".

"Cuando se lleva tanto tiempo juntos, también se aprende cuándo es el momento de proteger lo que se ha creado juntos. Para nosotros, este nos parece el momento adecuado para decir adiós, mientras los recuerdos aún están vivos y el amor por la música, la historia y el uno por el otro sigue intacto", expresaron en el texto.

Aqua conquistó la escena musical global con "Barbie Girl", el tercer single de su álbum debut "Aquarium", en 1997, liderando los rankings tanto europeos como mundiales con un pegajoso ritmo que se transformó en himno de una generación.

El éxito fue tal que hasta Mattel, la compañía detrás de "Barbie", demandó en el 2000 al sello discográfico de la banda por infracción de la marca registrada y por sexualizar a la muñeca con sus irreverentes letras, pero la acción legal fue desestimada al ser considerada obra paródica.

La canción tuvo un resurgimiento en 2023 con el estreno de la taquillera película de "Barbie", donde el tema fue reinterpretado por Nicki Minaj y Ice Spice, regresando al Top 10 de los rankings musicales e impulsando a la banda a girar por todo el mundo.