Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Libertadores: Boca Juniors y Cruzeiro juegan duelo clave en el grupo de la UC
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Autor: Redacción Cooperativa
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Boca Juniors y Cruzeiro se enfrentan este martes en La Bombonera, en Buenos Aires, en un duelo clave de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el cual lidera Universidad Católica.
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1-0: 15' Miguel Merentiel (BOC); 1-1: 54' Fagner (CRU)