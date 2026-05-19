Libertadores: Boca Juniors y Cruzeiro juegan duelo clave en el grupo de la UC

Boca Juniors y Cruzeiro se enfrentan este martes en La Bombonera, en Buenos Aires, en un duelo clave de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el cual lidera Universidad Católica.

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Boca Juniors (ARG) 1-1 Cruzeiro (BRA). Segundo tiempo. Estadio La Bombonera

1-0: 15' Miguel Merentiel (BOC); 1-1: 54' Fagner (CRU)