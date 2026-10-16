A dos años de la muerte de Liam Payne, el juicio contra los acusados sigue sin fecha

A dos años de la muerte del cantante británico Liam Payne en un hotel de Buenos Aires, los dos acusados de suministrarle drogas poco antes de su fallecimiento esperan en libertad un juicio oral sin fecha confirmada.

Fuentes judiciales dijeron a EFE que todavía se están llevando a cabo peritajes de los teléfonos celulares de los acusados y del artista, mientras se espera por la definición de una fecha para el comienzo del juicio.

Payne, exintegrante del grupo One Direction, murió a los 31 años el 16 de octubre de 2024 al caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, en el barrio porteño de Palermo, donde se alojaba durante una estancia en Argentina.

Desde entonces, la Justicia argentina ha avanzado en una investigación que gira en torno a quienes rodearon y tuvieron contacto con el cantante durante los días y horas previos a su muerte.

El proceso se vio obstaculizado durante un tiempo por un conflicto de competencia entre la Justicia nacional y la de la ciudad de Buenos Aires, hasta que se resolvió que el caso debía ser juzgado en la jurisdicción en la que se produjo el fallecimiento.

El expediente quedó a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 15 de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por la jueza Karina Andrade, y fue elevado a juicio oral.

Los acusados son Braian Nahuel Paiz, un camarero que conoció al cantante en un restaurante de Puerto Madero, y Ezequiel David Pereyra, entonces empleado del hotel CasaSur.

Ambos están imputados suministro de estupefacientes a cambio de dinero, un delito que contempla penas de entre cuatro y 15 años de prisión.

El 25 de marzo pasado, la jueza Andrade concedió la libertad a ambos, que hasta entonces cumplían arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso.

La magistrada consideró que no existían riesgos procesales que justificaran mantenerlos privados de libertad.

Los tres sobreseídos

En la investigación fueron imputadas inicialmente otras tres personas. Uno de ellos fue el empresario Rogelio Nores, amigo de Payne y señalado durante la investigación como su principal contacto en Argentina.

La Fiscalía lo imputó por el delito de abandono de persona y luego por homicidio culposo, pero la Justicia dictó su sobreseimiento en febrero de 2025 al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.

También fueron sobreseídos Gilda Martín, encargada del hotel, y Esteban Grassi, jefe de recepción, quienes habían sido investigados por su posible responsabilidad en la muerte del cantante.

"La conducta que debió haber llevado adelante Martín era mantenerlo a resguardo en una zona sin fuentes de peligro, en compañía y hasta tanto se procurara un cuidado médico", argumentó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 14, que investigó inicialmente el caso e intentó sin éxito revertir los sobreseimientos en distintas instancias judiciales.

La autopsia de Payne determinó que falleció por politraumatismos y hemorragias internas y externas provocados por la caída. Los análisis toxicológicos detectaron alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo.

Según la investigación, el músico había consumido sustancias durante las horas previas a su muerte y se encontraba en un estado de alteración de la conciencia.

Los análisis descartaron lesiones autolesivas o la intervención física de terceras personas y concluyeron que el exintegrante del grupo One Direction no llegó a protegerse en la caída, por lo que se infirió que "pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".