"Pidió perdón de rodillas": Revelan desgarradores testimonios sobre las últimas horas de Liam Payne

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, se revelaron los testimonios de las dos trabajadoras sexuales que estuvieron con el cantante en su hotel de Buenos Aires.

Según el expediente judicial, obtenido por Daily Mail, el encuentro estuvo marcado por momentos de alta tensión derivados de problemas con el pago de los servicios contratados y una notable alteración en la actitud del intérprete.

El tenso episodio en la habitación

Las declaraciones detallan que, ante la imposibilidad de concretar una transferencia bancaria internacional, el artista habría intentado ofrecer objetos de alto valor, entre ellos un reloj de lujo que terminó lanzando contra la pared.

Sin embargo, tras el exabrupto y momentos antes de que las mujeres abandonaran el hospedaje, la actitud del músico cambió drásticamente al tomar conciencia de lo ocurrido.

"Nos pidió perdón de rodillas por el mal momento y rogó que no lo dejáramos solo", relataron en sus declaraciones ante las autoridades tras el incidente ocurrido en Argentina, a mediados de octubre de 2024.

Pese al pedido del exintegrante de One Direction, las mujeres decidieron retirarse del hotel, horas antes de que se confirmara su caída fatal desde el balcón de la habitación en el tercer piso.