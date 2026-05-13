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Tópicos: Magazine | Música

Amaia Montero y las duras críticas en el regreso de La Oreja de Van Gogh: "Salió de mí una carcajada"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante volvió al grupo luego de casi 20 años.

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La cantante Amaia Montero reaccionó a las duras críticas que recibió por su desempeño vocal su esperada reunión con el grupo La Oreja de Van Gogh.

El pasado fin de semana la banda española ofreció un par de shows en Bilbao que se vieron empañados por la interpretación y las desafinaciones de Montero.

La prensa local calificó el retorno como un "desastre" e incluso se rumoreó con que la cantante había decidido cancelar el resto de la gira junto a los intérpretes de "Rosas".

¿Qué dijo Amaia Montero?

A través de sus redes sociales la vocalista respondió a los comentarios negativos y relató su experiencia tras estos primeros conciertos con La Oreja de Van Gogh alejada de las redes sociales.

En un momento "llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: '¿cómo?' Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote", relató, descartando su intención de retirarse.

"Vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido", agregó.

Finalmente concluyó señalando que lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad. Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible".

Ahora Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh preparan una extensa gira que los tendrá actuando por España desde fines de mayo hasta diciembre de 2026.

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