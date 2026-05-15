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Tópicos: Magazine | Música

Amy Lee y Evanescence deforman la realidad en su nuevo videoclip

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Who Will You Follow" es el primer single de su sexto álbum.

Amy Lee y Evanescence deforman la realidad en su nuevo videoclip

Se trata de un regreso discográfico que tomó tres años de trabajo para la banda.

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Evanescence, la banda liderada por Amy Lee, lanzó este viernes el videoclip de "Who Will You Follow", el primer single de su sexto álbum de estudio, "Sanctuary", donde el grupo deforma la realidad con un himno melancólico y, a la vez, incendiario.

Se trata de un regreso discográfico que tomó tres años de trabajo, con la cantante reconociendo que "al volver a escuchar todo el material de una sola vez, ahora que estamos a punto de lanzarlo al mundo, me siento tremendamente orgullosa de cada segundo".

"Es una sensación abrumadora. Trabajar en él ha sido mi válvula de escape para todo lo que me parece que va mal y está fuera de control, y un lugar donde encender la esperanza a través del poder de la música y la conexión", aseguró la artista.

El nuevo disco se lanzará el próximo 5 de junio, a cinco años de "The Bitter Truth", de 2021.

Evanescence también anunció una nueva gira mundial para este 2026 que recorrerá Norteamérica, Reino Unido y Europa a partir de junio, aunque todavía no se han dado luces respecto a su eventual retorno a Latinoamérica.

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