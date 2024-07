Anuel AA se desahogó tras desastroso show en La Velada del Año

El cantante Anuel AA se desahogó tras la desastrosa presentación que brindó en el estadio Santiago Bernabeu en el marco de La Velada del Año IV.

El evento se realizó este fin de semana en el gigante estadio madrileño bajo la organización de Ibai, el popular youtuber español, y contaba con peleas de box amateur entre infuencers -incluyendo al chileno Shelao- y actuaciones musicales.

Una de ellas fue la del puertorriqueño Anuel AA quien interpretó su tema "Prende la cámara" con un claro desperfecto en los equipos que usa para su voz, con un resultado hilarante y vergonzoso que quedó plasmado en la transmisión virtual del evento.

En el Santiago Bernabeu la gente despidió al reggaetonero entre pifias e insultos por su paupérrima actuación.

*No hay huevos que cante Mickey Mouse en la velada de Ibai*



-Anuel AA, en corto:



pic.twitter.com/sjT05oBVuj — ꜱᴜᴄᴏʟᴇɢᴀ ® (@SuColegaaaRM) July 13, 2024

Los descargos de Anuel

A través de su cuenta de Instagram Anuel AA entregó su versión de lo sucedido y aseguró que la organización de la La Velada del Año IV le impuso un equipo técnico distinto al suyo.

"Para que sepan: no dejaron que mi DJ me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto. La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto", aseguró Anuel en su perfil.