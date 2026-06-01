Ariana Grande deja escuchar su regreso musical con "hate that i made you love me", el primer single de su octavo álbum de estudio, que llevará por título "Petal", que se lanzará el próximo 31 de julio.

La ganadora de tres premios Grammy coescribió y produjo este tema junto a ILYA y Max Martin, presentando este lunes un videoclip dirigido por Christian Breslauer y con el ganador del Oscar Janusz Kaminski como director de fotografía.

Este anuncio se produce en un momento de gran actividad para la artista, quien a mediados de año regresará a los escenarios con "The Eternal Sunshine", su primera gira en siete años, con el que recorrerá Norteamérica y que tendrá cinco paradas en Londres.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, "Eternal Sunshine", una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

El tour, que inicia este 6 de junio en California, también será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes "Sweetener" y "Thank U, Next".

La artista estadounidense vuelve a las presentaciones en vivo luego de centrarse en sus proyectos como actriz y protagonizar proyectos como el exitoso musical "Wicked", donde interpretó a "Glinda" y cuya segunda parte se estrenó el pasado 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Oscar, de los cuales ganó dos.

Además, protagonizará "Focker-In-Law" junto a Ben Stiller y Robert De Niro, que se estrena en noviembre, y en 2027 debutará en las tablas en el West End de Londres con una nueva producción de "Sunday in the Park with George", junto a Jonathan Bailey.