Ariana Grande reflexiona sobre su retiro temporal: "No es una reacción impulsiva"

La cantante Ariana Grande se refirió a la decisión de tomarse un descanso tras finalizar su gira, a raíz de la avalancha de comentarios que ha recibido en los últimos meses sobre su estado de salud.

"El anuncio que se hizo no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que había planificado y preparado en silencio hace mucho tiempo, y es una decisión que tomé de forma meditada y con plena conciencia", apuntó la artista durante un show en Chicago.

En este contexto, la exchica Nickelodeon señaló que "muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo": "Sí, hay que establecer límites. Los seres humanos a veces también necesitan un respiro. Y, además, esta es y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa".

"Quiero compartir esto porque he oído que mis fans estaban preocupados de que la negatividad me estuviera arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más al contrario", aseguró, desatando aplausos de los espectadores.

Grande recalcó así que, pese a los "rumores, nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni ser más real o significativo para mí que este amor que compartimos. Esta gira ha sido la experiencia más sanadora, bonita, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", insistió.

El debate por su apariencia

En los últimos meses, la cantante ha recibido numerosos comentarios que señalan su delgadez y especulan que podría padecer un trastorno alimenticio.

La discusión se intensificó luego de que la también actriz lanzara el pasado viernes su octavo álbum de estudio, "Petal", y el videoclip de su sencillo del mismo nombre.

A esta ola de reacciones se sumó la actriz Jameela Jamil, quien advirtió en sus redes sociales sobre la imagen de la artista, asegurando que su marcada delgadez no debe ser idealizada ni normalizada por el público.

Debido al "constante escrutinio público", la revista People confirmó que la artista se tomará un descanso al concluir su gira "The Eternal Sunshine Tour" y restará su participación en el musical "Sunday in the Park with George", en el West End de Londres.