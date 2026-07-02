ARMY reacciona a incertidumbre por conciertos de BTS en Chile: apuntaron contra Duco y el IND

Ante el suspenso por los conciertos de BTS en Chile, fanáticos del grupo se han manifestado en redes sociales.

A través de un comunicado, fanbases como BTS Chile y Daily BTS Chile han manifestado su preocupación por la decisión del Instituto Nacional del Deporte, que ha bajado el acuerdo con la productora DG Medios para albergar los tres shows -fijados para el 14, 16 y 17 de octubre- en el Estadio Nacional.

"Esta decisión llega después de que miles de fanáticos en Chile adquirieran sus entradas confiando en que la producción y las instituciones involucradas garantizarían la realización del evento. Esa confianza no puede ser ignorada", declararon.

Si bien, los seguidores del grupo afirmaron entender las responsabilidades por el cuidado del recinto, exigieron "que el Estado y la productora DG Medios asuman su responsabilidad frente a quienes ya invirtieron económica y emocionalmente en este concierto, y que se agoten todas las alternativas posibles para que BTS llegue a Chile en las fechas acordadas".

"Instamos a DG Medios, al IND y al Ministerio del Deporte a trabajar de manera coordinada para encontrar una solución viable —ya sea en el Estadio Nacional con las garantías técnicas necesarias, o en un recinto alternativo que permita realizar los conciertos con la calidad que BTS y su fandom merecen", agregaron, solicitando que "este proceso sea transparente y que se mantenga informada a la comunidad a la brevedad posible".

ARMY se lanza contra Duco

Por su parte, ARMY —nombre que recibe el fandom de los ídolos del K-pop— también se ha hecho notar mediante redes sociales, llenando de comentarios las cuentas oficiales del Ministerio del Deporte, así como en las del IND y en el perfil oficial de la ministra Natalia Duco, con el fin de presionar a las autoridades para que reviertan la medida.

"No pueden anular conciertos cuando ya se vendieron las entradas y se compraron pasajes. Muchos artistas se presentan en el Estadio Nacional y justo ahora les preocupa el pasto", reclamó una usuaria, aludiendo a los argumentos técnicos entregados por el organismo.

En tanto, otros usuarios aseguraron que "se metieron con el fandom equivocado" y que se viene "un estallido k-poper".

La molestia del fandom apunta a la falta de planificación para compatibilizar la música con el deporte, luego de que el IND argumentara razones técnico-operacionales, señalando que el escenario central en formato 360° que contempla el show de BTS representa una exigencia demasiado alta para la cancha del coloso de Ñuñoa.

Con esta decisión, queda en jaque el regreso del septeto surcoreano a suelo chileno, tras sus exitosos pasos por el país en 2015 y 2017.

Comisión de Cultura exigirá que se respete la fecha

Desde el ámbito político, diputado Alejandro Bernales se pronunció respecto a la polémica comprometiendo acciones desde el Congreso.

"Como miembro de la Comisión de Cultura vamos a exigir que se respete la fecha del concierto de BTS en el Estadio Nacional. La negativa de realizar este espectáculo impacta negativamente a nuestra economía y la imagen de Chile como organizador de eventos masivos", aseguró el parlamentario.

En paralelo a las gestiones en el Poder Legislativo, las fanbases ya comenzaron a convocar a movilizaciones en el espacio público, llamando a los fanáticos a reunirse este domingo 5 a las 13:00 horas en Plaza Italia para manifestar su descontento de forma presencial y exigir una solución viable que garantice la realización del evento.