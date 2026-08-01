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Tópicos: Magazine | Música

Aseguran que Sid Wilson fue despedido de Slipknot

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El DJ y tecladista era uno de los miembros originales de la banda.

Aseguran que Sid Wilson fue despedido de Slipknot
 X @slipknot

De momento, no ha existido alguna comunicación oficial por parte del grupo.

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La banda estadounidense Slipknot se encuentra en el ojo del huracán al conocerse el despido de Sid Wilson, su histórico DJ y teclista.

Wilson era uno de los miembros originales del conjunto de Iowa y, según lo reportado por el portal TMZ, se le comunicó durante la tarde de este viernes de su salida definitiva del grupo.

De momento, no se han revelado los motivos que llevaron a su expulsión y tampoco ha existido alguna comunicación oficial por parte del grupo.

Sin embargo, fue el guitarrista Jim Root quien hizo referencia a la noticia con una publicación en Stories de su cuenta de Instagram.

"No creas todo lo que lees. Para. Piensa. Respira hondo. Reflexiona un rato. Quizás. Quizás incluso esperar hasta que haya más información", escribió sin aludir directamente a la salida del DJ y teclista.

Wilson, quien recientemente terminó su compromiso con Kelly Osbourne, hija de Ozzy y Sharon Osbourne, estuvo en la banda de 1999 y es el último de los nueve miembros originales en dejar el grupo.

Craig Jones y Chris Fehn ya no son parte del grupo, mientras que Paul Gray murió en 2010 y Joey Jordison falleció en 2021.

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