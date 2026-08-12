Aula Records será parte de versión gratuita del Día del Vinilo

El Centro Cultural Gabriela Mistral albergará la quinta versión del Día del Vinilo, una jornada orientada a redescubrir el valor de la música en el clásico soporte físico.

Uno de los principales hitos de esta entrega es la reactivación de la fabricación chilena del single de 7 pulgadas, un acontecimiento clave para la industria musical del país. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una feria de tiendas, sellos y proyectos independientes, junto con acceder a talleres, lanzamientos y reediciones exclusivas.

Además, el sello Aula Records, de la Universidad de Santiago de Chile, participará con un stand con todo su catálogo y estrenos exclusivos.

El público también podrá compartir con referentes de la escena musical chilena en firmas de discos organizadas en el Patio Central. Entre los artistas convocados figuran Mauricio Durán de Los Bunkers, Fernando Milagros, Simón Campusano, Protistas, Congreso y Gondwana.

La cita se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en la Plaza Central del recinto, entre las 11:00 y las 20:00 horas, con entrada totalmente gratuita.