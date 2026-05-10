"Natural Mystic Festival": Documental revive histórico hito del reggae en Chile

A un cuarto de siglo de su realización, el "Natural Mystic Festival", que rindió masivo homenaje a Bob Marley en Santiago de Chile, resurge del olvido gracias a un nuevo documental.

Esta producción audiovisual, que revela imágenes inéditas y relatos nunca antes vistos de aquella mítica jornada, se estrenará de forma gratuita en YouTube este lunes 11 de mayo.

En el 2001, el Estadio Nacional se convirtió en el epicentro de un evento sin igual en la historia del reggae chileno. El "Natural Mystic Festival" reunió en una sola jornada a figuras de la talla de The Wailers, Gondwana y Los Fabulosos Cadillacs, convocando a más de 60 mil personas y consagrando al género como un fenómeno de masas en el territorio nacional.

El documental no es solo un registro de concierto, sino una verdadera "cápsula del tiempo" que ahonda en el contexto sociocultural en el que se desarrolló este dicho evento.

A través de la voz de algunos de sus protagonistas, transporta a una época donde el reggae dominaba la programación radial, impulsado por Gondwana, y generaba una cobertura mediática sin precedentes, siempre enlazado con el mensaje de la cultura rastafari.

Bandas como The Wailers, Gondwana y Los Fabulosos Cadillacs compartieron tarima en una jornada memorable que marcó la escena musical. (FOTO: Cedida)

"El Natural Mystic no fue solo un festival, fue una experiencia espiritual colectiva que nunca se volvió a repetir con esa mística y esa masividad. Recuperar este material es devolverle a la cultura chilena una pieza clave de su historia musical; es un acto de justicia con quienes cimentaron el camino del reggae chileno", dice el equipo realizador del film.

Rescate de archivo

La investigación para este proyecto comenzó en 2017 y significó una exhaustiva recopilación de material de archivo. Incluyó la revisión de diarios impresos de la época y la restauración de cintas originales que habían sido guardadas por casi 25 años.

El proceso fue un esfuerzo colaborativo que contó con la participación de protagonistas del evento, tanto en su primera línea artística como desde la técnica, quienes aportaron material fotográfico, audiovisual, sonido y sus relatos.

La película subraya la masividad de una escena que, en 2001, demostró estar a la altura de los grandes festivales internacionales, posicionando a Chile como una plaza obligatoria para el reggae global.

Estreno mundial con fecha simbólica

Dirigido por Ignacio Rojas y Rodrigo Bravo, el documental "Natural Mystic Festival" será liberado de forma gratuita para todo el mundo este lunes 11 de mayo, a las 22:00 horas de Chile, a través del canal de YouTube de Fina Estampa.

Esta fecha no es casual, sino que está cargada de simbolismo al coincidir con un nuevo aniversario del fallecimiento de la mayor leyenda del reggae, Bob Marley.