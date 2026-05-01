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Tópicos: Magazine | Música

Britney Spears sale de rehabilitación tras detención por conducir bajo la influencia del alcohol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante está citada para asistir a tribunales el día 4 de mayo de 2026.

Britney Spears sale de rehabilitación tras detención por conducir bajo la influencia del alcohol
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La cantante Britney Spears salió de rehabilitación, según informa el medio estadounidense US Magazine.

Desde el portal afirman que la "princesa del pop" ingresó al centro de salud el 12 de abril, luego de ser detenida por conducir bajo la influencia del alcohol.

El Tribunal Superior del Condado de Ventura la citó para el 4 de mayo a una comparecencia ante el juez por los cargos que se le imputan.

Cabe destacar que desde la Fiscalía confirmaron a US Magazine que la cantante fue acusada solo por un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que significa que no está obligada a asistir al tribunal y que su abogada podría representarla en su lugar.

La intérprete de "Oops I Did It Again" podría quedar en libertad condicional por 12 meses y tener que completar un curso relacionado con el consumo de alcohol y drogas.

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