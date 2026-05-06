BTS se reunió con la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional de México

Miles de seguidores mexicanos llegaron hasta las puertas del Palacio Nacional del centro histórico de la Ciudad de México para recibir a la boyband surcoreana BTS, quienes se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto público gestionado por el Gobierno.

"Hola, somos BTS. Muchas gracias por venir, no podemos esperar a que empiecen los conciertos, los amo, los quiero. Muchas gracias", explicó RM, líder del grupo, al salir de uno de los balcones de la sede del Ejecutivo.

Tras la alta demanda de los conciertos por celebrarse este jueves, sábado y domingo, Sheinbaum pidió a los intérpretes de "2.0" que regresaran el próximo año al país norteamericano, donde residen aproximadamente cuatro millones de seguidores, conocidos popularmente como ARMYs.

"Les he dicho que tienen que regresar el año que viene", afirmó la mandataria.

Entre los gritos y sollozos de los fans, en su mayoría compuesto por mujeres, V -otro de los miembros del septeto- intentó superponer su voz por los altavoces.

"No hablo español muy bien. Hemos extrañado muchísimo a México, venir a México es increíble", dijo.

Los ídolos del K-pop -que llegarán a Chile el próximo octubre- se presentarán en el país norteamericano este 7, 9 y 10 de mayo en el marco de su gira mundial "Arirang", tras un parón obligatorio -de casi cuatro años- para que cada uno de los integrantes pudiera cumplir con su servicio militar.