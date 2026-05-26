BTS y "Kpop Demon Hunters" arrasaron en los AMAs 2026: Lista completa de ganadores

El fenómeno coreano BTS arrasó en la quincuagésima segunda edición de los American Music Awards (AMAs), que se celebró este lunes 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se llevaron el premio más importante de la noche, Artista del Año, agradeciendo a ARMY (nombre que recibe la base de fans de BTS) por permitirles volver a obtener este galardón luego de hacer historia en 2021 al ser la primera agrupación asiática en ganar en aquella categoría.

BTS también se alzó con los premios a Canción del Verano por "Swim" y mejor artista masculino de K-pop, además de abrir la ceremonia con la interpretación de "Hooligan".

La música coreana tuvo una gran noche en los AMAs, pues otro fenómeno, el de "Kpop Demon Hunters" ("Las Guerreras Kpop"), también arrasó en múltiples categorías, incluyendo el codiciado Canción del Año por "Golden".

El exitoso tema también triunfó como mejor canción pop y mejor interpretación vocal, sumándose el galardón a mejor banda sonora.

Lista de principales ganadores

A continuación, pueden consultar la lista de los ganadores en las categorías principales de los AMAs 2026, incluyendo los recién inaugurados premios a Gira Revelación y Canción del Recuerdo.

Artista del Año

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS | GANADOR

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE | GANADOR

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Álbum del Año

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Fuerza Regida – 111xpantia

Justin Bieber – SWAG

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I'm The Problem

Olivia Dean – The Art of Loving

Playboi Carti – MUSIC

Sabrina Carpenter – Man's Best Friend | GANADORA

Tate McRae – So Close to What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del Año

Alex Warren – "Ordinary"

Ella Langley – "Choosin’ Texas"

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – "Golden" | GANADORA

Kehlani – "Folded"

Leon Thomas – "MUTT"

Morgan Wallen – "I'm The Problem"

Olivia Dean – "Man I Need"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

sombr – "back to friends"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Colaboración del Año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – "All the Way"

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – "Gone Gone Gone"

Morgan Wallen, Tate McRae – "What I Want"

PinkPantheress, Zara Larsson – "Stateside" | GANADORAS

Shaboozey, Jelly Roll – "Amen"

Canción Social del Año

Disco Lines, Tinashe – "No Broke Boys"

PinkPantheress – "Illegal"

Role Model – "Sally, When the Wine Runs Out"

Tyla – "CHANEL" | GANADORA

Zara Larsson – "Lush Life"

Mejor Video Musical

KATSEYE – "Gnarly" | GANADORA

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – "Berghain"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Tyla – "CHANEL"

Mejor Banda Sonora

F1 The Album

Hazbin Hotel: Season Two

KPop Demon Hunters | GANADORA

Wicked: For Good

Charli xcx – Wuthering Heights

Gira del Año

Beyoncé – "Cowboy Carter Tour"

Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”

Lady Gaga – "The Mayhem Ball"

Oasis – "Oasis Live '25 Tour"

Shakira – "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" | GANADORA

Gira Revelación (Nueva categoría)

Benson Boone – "American Heart World Tour" | GANADOR

Kali Uchis – "The Sincerely, Tour"

The Marías – "Submarine Tour"

Megan Moroney – "Am I Okay? Tour"

Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”

Álbum Revelación del Año (Nueva categoría)

Olivia Dean – The Art of Loving

sombr – I Barely Know Her

Zara Larsson – Midnight Sun | GANADORA

Mejor Canción del Recuerdo (Nueva categoría)

4 Non Blondes – "What’s Up"

Black Eyed Peas – "Rock That Body" | GANADORA

Goo Goo Dolls – "Iris"

Mejor Interpretación Vocal (Nueva categoría)

Alex Warren – "Ordinary"

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – "Golden" | GANADORAS

Lady Gaga – "Abracadabra"

RAYE – "WHERE IS MY HUSBAND!"

Sienna Spiro – "Die on this Hill"

Canción del Verano (Nueva categoría)