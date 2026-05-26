BTS y "Kpop Demon Hunters" arrasaron en los AMAs 2026: Lista completa de ganadores

El fenómeno coreano BTS arrasó en la quincuagésima segunda edición de los American Music Awards (AMAs), que se celebró este lunes 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.
RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se llevaron el premio más importante de la noche, Artista del Año, agradeciendo a ARMY (nombre que recibe la base de fans de BTS) por permitirles volver a obtener este galardón luego de hacer historia en 2021 al ser la primera agrupación asiática en ganar en aquella categoría.
BTS también se alzó con los premios a Canción del Verano por "Swim" y mejor artista masculino de K-pop, además de abrir la ceremonia con la interpretación de "Hooligan".
La música coreana tuvo una gran noche en los AMAs, pues otro fenómeno, el de "Kpop Demon Hunters" ("Las Guerreras Kpop"), también arrasó en múltiples categorías, incluyendo el codiciado Canción del Año por "Golden".
El exitoso tema también triunfó como mejor canción pop y mejor interpretación vocal, sumándose el galardón a mejor banda sonora.
Lista de principales ganadores
A continuación, pueden consultar la lista de los ganadores en las categorías principales de los AMAs 2026, incluyendo los recién inaugurados premios a Gira Revelación y Canción del Recuerdo.
Artista del Año
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS | GANADOR
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Nuevo Artista del Año
- Alex Warren
- Ella Langley
- KATSEYE | GANADOR
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- sombr
Álbum del Año
- Cardi B – AM I THE DRAMA?
- Fuerza Regida – 111xpantia
- Justin Bieber – SWAG
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I'm The Problem
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Playboi Carti – MUSIC
- Sabrina Carpenter – Man's Best Friend | GANADORA
- Tate McRae – So Close to What
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del Año
- Alex Warren – "Ordinary"
- Ella Langley – "Choosin’ Texas"
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – "Golden" | GANADORA
- Kehlani – "Folded"
- Leon Thomas – "MUTT"
- Morgan Wallen – "I'm The Problem"
- Olivia Dean – "Man I Need"
- Sabrina Carpenter – "Manchild"
- sombr – "back to friends"
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Colaboración del Año
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – "All the Way"
- David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – "Gone Gone Gone"
- Morgan Wallen, Tate McRae – "What I Want"
- PinkPantheress, Zara Larsson – "Stateside" | GANADORAS
- Shaboozey, Jelly Roll – "Amen"
Canción Social del Año
- Disco Lines, Tinashe – "No Broke Boys"
- PinkPantheress – "Illegal"
- Role Model – "Sally, When the Wine Runs Out"
- Tyla – "CHANEL" | GANADORA
- Zara Larsson – "Lush Life"
Mejor Video Musical
KATSEYE – "Gnarly" | GANADORA
- ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – "Berghain"
- Sabrina Carpenter – "Manchild"
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
- Tyla – "CHANEL"
Mejor Banda Sonora
- F1 The Album
- Hazbin Hotel: Season Two
- KPop Demon Hunters | GANADORA
- Wicked: For Good
- Charli xcx – Wuthering Heights
Gira del Año
- Beyoncé – "Cowboy Carter Tour"
- Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
- Lady Gaga – "The Mayhem Ball"
- Oasis – "Oasis Live '25 Tour"
- Shakira – "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" | GANADORA
Gira Revelación (Nueva categoría)
- Benson Boone – "American Heart World Tour" | GANADOR
- Kali Uchis – "The Sincerely, Tour"
- The Marías – "Submarine Tour"
- Megan Moroney – "Am I Okay? Tour"
- Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”
Álbum Revelación del Año (Nueva categoría)
- Olivia Dean – The Art of Loving
- sombr – I Barely Know Her
- Zara Larsson – Midnight Sun | GANADORA
Mejor Canción del Recuerdo (Nueva categoría)
- 4 Non Blondes – "What’s Up"
- Black Eyed Peas – "Rock That Body" | GANADORA
- Goo Goo Dolls – "Iris"
Mejor Interpretación Vocal (Nueva categoría)
- Alex Warren – "Ordinary"
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – "Golden" | GANADORAS
- Lady Gaga – "Abracadabra"
- RAYE – "WHERE IS MY HUSBAND!"
- Sienna Spiro – "Die on this Hill"
Canción del Verano (Nueva categoría)
- Alex Warren – "FEVER DREAM"
- Bella Kay – "iloveitiloveitiloveit"
- BTS – "SWIM" | GANADOR
- Ella Langley – "Choosin’ Texas"
- Harry Styles – "American Girls"
- Noah Kahan – "The Great Divide"
- PinkPantheress, Zara Larsson – "Stateside"
- sombr – "Homewrecker"
- Tame Impala, JENNIE – "Dracula"
- Taylor Swift – "Elizabeth Taylor"