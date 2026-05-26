Republicanos y PNL anunciaron acusación constitucional contra Grau

La controversia por el informe de finanzas públicas escaló rápidamente del plano técnico al político.

Tras la denuncia de inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del gobierno anterior, diversos sectores del oficialismo han comenzado a pavimentar el camino hacia una posible acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, afirmó en Cooperativa que "aquí tiene que haber responsabilidades políticas que se van a tener que hacer valer".

Asimismo, afirmó que, aunque "es un tema que tenemos que conversarlo probablemente, creo es que probablemente una acusación constitucional contaría con los votos en la Cámara de Diputados, eso quiero ser súper claro".

Romero no confirmó si su bancada será la que lidere el libelo, pero aseguró que "si uno hace un sondeo con distintas fuentes de distintos partidos políticos, hoy hay votos en la Cámara de Diputados para que prospere".

Por su parte, el Partido Nacional Libertario confirmó también su intención de avanzar con la acción, argumentando que los errores comprometen la credibilidad financiera del país y vulneran la Ley de Administración Financiera del Estado.

Reacciones cruzadas en el Congreso

La respuesta desde la oposición no se hizo esperar. La diputada frenteamplista Constanza Schönhaut criticó la estrategia del oficialismo, calificándola como una distracción política.

"No es más que los partidos más radicales del gobierno utilizando nuevamente mal la herramienta institucional. Este gobierno está intentando ensuciar la discusión con datos presentados de mala fe para desviar la atención de lo que están haciendo", sostuvo la parlamentaria.

En una línea de mayor cautela, el diputado Raúl Soto (PPD) llamó a no apresurarse: "Hay versiones contrapuestas sobre los hechos y distintas interpretaciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser prudente y no adelantar acciones que tienen carácter político. Llamamos a la mesura".

Asimismo, la diputada Joanna Pérez indicó que analizarán los antecedentes "en su mérito" antes de tomar una postura definitiva.