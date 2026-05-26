Recortes: Macaya pide al Gobierno aclarar impacto en la salud primaria

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), insistió en pedir al Gobierno que aclare el impacto que tendrá el recorte presupuestario dispuesto hace unos días para el Ministerio de Salud, equivalente a más de 400 mil millones de pesos.

Por lo pronto, se estima que el ajuste afectará a 80 hospitales de alta y mediana complejidad y, en el caso de la Atención de Salud Primaria (APS), la rebaja corresponde a 1.651 millones menos en el fondo de farmacia; 3.947 millones menos para el programa de universalización de la APS, y 11.187 millones menos de apoyo a la gestión local.

"El ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz y la ministra de Salud (May Chomali) dijeron al país que no iba a existir recorte de gasto social en salud que afectara a los pacientes. Hay que ver de qué manera conversa eso con este recorte", planteó Macaya este martes.

El parlamentario oficialista añadió: "Tenemos la necesidad de entender de qué manera esto puede impactar sobre todo en comunas que hoy son absolutamente deficitarias en su APS".

Por su parte, y en la semana previa a que comience el segundo trámite de la megarreforma en la Cámara Alta, la senadora comunista Karol Cariola, que integra la Comisión de Salud, condicionó su apertura a discutir el proyecto estrella de la Administración Kast a que La Moneda desista de la rebaja.

"En la medida que el Ministerio de Hacienda recorta 413 mil 193 millones al presupuesto del Ministerio de Salud, lo que la megarreforma tributaria hace es regalar, a través de la exención del IVA a las viviendas, un beneficio directo a las grandes inmobiliarias por el mismo monto", fustigó la opositora.

"La salud primaria ya está desfinanciada"

Quien también emplazó al Gobierno a transparentar los efectos del ajuste fue la presidenta de la Confederación de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores.

Para ello, la dirigenta nacional dio una serie de ejemplos: "Exigimos que se informe si afectará la adquisición de medicamentos y se reducirá personal. ¿No se inscribirá más población usuaria? Exigimos que se nos aclare si se elimina el proyecto de mejora de infraestructura, y si habrán Cesfam (Centros de Salud Familiar) que no dispondrán de apoyo para una mayor seguridad".

Flores relevó que "los actuales recortes se dan en un contexto en que la salud primaria ya viene desfinanciada: dos años de congelamiento del per cápita agravan esta situación".

Minsal reitera que el impacto será acotado

Desde La Moneda, donde el equipo del Minsal sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente José Antonio Kast esta tarde, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, subrayó que "la rebaja presupuestaria afecta solo el 0,9% del presupuesto vigente" de la cartera, y reafirmó que su impacto en el sistema será acotado.

"En porcentajes, para los hospitales de alta y mediana complejidad que se miden a través de Redes GES es un ajuste del 1,1% sobre el gasto gestionable, no sobre prestaciones clínicas directas", puntualizó la autoridad.

Asimismo, "las direcciones de los Servicios de Salud que tienen algunos prestadores que dependen directamente de ellos tienen un ajuste del 0,9% y, respecto de la atención primaria, el ajuste es solo de un 0,5%", cerró Montt.