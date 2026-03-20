BTS zarpa en el mar con "Swim", primer single de su nuevo álbum "Arirang"

El grupo surcoreano BTS regresó a la música este viernes con el primer single de su álbum "Arirang", que lleva por nombre "Swim".

El videoclip muestra al grupo en una travesía en alta mar, con una propuesta visual centrada en un barco y paisajes oceánicos, contando también con la participación de la actriz Lili Reinhart.

El lanzamiento del LP, primero en conjunto después de cuatro años, se da en el contexto del regreso del grupo a los escenarios, luego de una pausa de varios años marcada por el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

En paralelo, el septeto iniciará una nueva gira mundial, cuyo puntapié inicial se dará este sábado en el Plaza Gwanghwamun de Seúl.

Además, el show será transmitido en vivo a través de Netflix y podrá verse desde las 08:00 horas.

Por ahora, BTS ya tiene confirmado su paso por Chile para los días 16 y 17 de octubre, aunque de momento no se han informado detalles sobre el recinto ni el proceso de venta de entradas.