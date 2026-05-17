Bulgaria ganó el primer lugar en Eurovision 2026: Israel quedó segundo

Bulgaria dio este sábado la sorpresa al ganar por primera vez el Festival de Eurovisión con "Bangaranga", una festiva canción interpretada por Dara y con la que el país balcánico regresaba a un certamen en el que llevaba tres años ausente por problemas económicos, en una edición marcada por la polémica presencia de Israel, que fue segunda.

El voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido (204 puntos), colocando a Dara en primera posición con una puntuación total de 516.

Israel, por su parte, vio como el octavo puesto inicial (123 puntos) se convirtió en una segunda posición con 343 puntos, gracias al masivo apoyo del voto del público, similar a lo que sucedió el año pasado cuando también acabó siendo segunda.

Tercera, contra todo pronóstico, fue la rumana Alexandra Capitanescu y su canción de rock "Choke Me", con 296 puntos.

Dara, la ganadora, aseguró en sus primeras declaraciones en rueda de prensa tras su victoria que está "agradecida" por lo vivido en Viena y que es un "sueño" haber ganado el Festival de Eurovisión.

Minutos antes de anunciarse el resultado había explicado que el título de su canción, 'Bangaranga' "significa el momento en que decides vivir tu amor y no tu miedo".