Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.1°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron canción junto a Sting y confirmaron nuevo disco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Free spirits" verá la luz en marzo.

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron canción junto a Sting y confirmaron nuevo disco
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso estrenó su nueva canción "Hasta Jesús tuvo un mal día" junto al ex The Police, Sting.

La semana pasada el músico británico había inundado las redes de los trasandinos para anunciar el nuevo proyecto musical de los ganadores del Grammy, como si fuese un gurú de bienestar en un centro de sanación.

Dicha colaboración se materializó este viernes con la salida de este tema, que rescata parte del sonido más clásico de Sting.

El tema será parte de un nuevo álbum titulado "Free Spirits" que saldrá a la luz el próximo 19 de marzo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada