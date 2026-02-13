Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron canción junto a Sting y confirmaron nuevo disco

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso estrenó su nueva canción "Hasta Jesús tuvo un mal día" junto al ex The Police, Sting.

La semana pasada el músico británico había inundado las redes de los trasandinos para anunciar el nuevo proyecto musical de los ganadores del Grammy, como si fuese un gurú de bienestar en un centro de sanación.

Dicha colaboración se materializó este viernes con la salida de este tema, que rescata parte del sonido más clásico de Sting.

El tema será parte de un nuevo álbum titulado "Free Spirits" que saldrá a la luz el próximo 19 de marzo.