Alejandro Reid, doctor en Comunicación, experto en tecnología y académico de la Universidad de los Andes, explicó en Cooperativa el funcionamiento detrás de la alerta sísmica de Google que sorprendió a miles de usuarios tras el sismo 6.1 que tuvo de epicentro la Región de Coquimbo.

El especialista detalló que esta herramienta utiliza los acelerómetros de los teléfonos Android como una red global de pequeños sismógrafos, capaces de detectar las ondas iniciales y dar aviso segundos antes de que el movimiento sea perceptible para los humanos.

Destacó que esta tecnología "permite a la persona reaccionar a un tiempo suficientemente prudente como para poder tomar decisiones con respecto a la información que llega. Por ejemplo, para no subirse a un ascensor... si me llega la alerta y estoy en la cola, simplemente no me subo", enfatizó el experto.

A diferencia del sistema SAE de Senapred -que depende de una decisión administrativa humana-, la tecnología de Google opera de forma 100% automatizada mediante inteligencia artificial. Al procesar datos de miles de dispositivos en reposo que captan la dirección de la onda, el sistema triangula el epicentro y envía la notificación casi de manera instantánea, aprovechando que la información digital viaja a una velocidad superior a la de las ondas sísmicas.

