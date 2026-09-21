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Tópicos: Magazine | Música

Cantante Alejandra Guzmán tuvo que suspender show porque se le zafó la cadera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La mexicana de 58 años tuvo que ser atendida por personal médico.

Cantante Alejandra Guzmán tuvo que suspender show porque se le zafó la cadera
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La cantante mexicana Alejandra Guzmán tuvo que suspender una presentación luego de sufrir un serio problema de salud sobre el escenario.

La artista de 58 años se presentaba en la ciudad de Veracruz cuando, en medio de una coreografía con sus bailarines, tuvo un problema de cadera que le impidió moverse.

Según quedó registrado en imágenes, Guzmán dio aviso inmediatamente al público señalando que "se me zafó la cadera" con evidente cara de dolor.

Ante la imposibilidad de seguir, la organización decidió suspender el show para que la cantante pudiese ser atendida por personal médico.

"Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien", confirmó más tarde Guzmán en sus redes sociales.

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