Sheinbaum: "No me arrepiento lo más mínimo" de apoyar a Bachelet

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó este lunes el respaldo de su país a la exmandataria chilena Michelle Bachelet en su fallida candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

"No me arrepiento lo más mínimo de que México la haya apoyado. Bachelet es una mujer de muchos principios", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sus declaraciones se produjeron después de que la exjefa de Estado chilena anunciara el retiro de su candidatura ante la falta de respaldo en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Bachelet aspiraba a suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de Naciones Unidas concluye a finales de 2026.

Al comunicar su decisión, la exmandataria agradeció "muy especialmente" a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, por haber respaldado su postulación "desde el primer día con generosidad y convicción".

México definirá posteriormente su voto

México y Brasil mantuvieron su apoyo a Bachelet incluso después de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara en marzo el patrocinio de Chile, al considerar que sus posibilidades de éxito eran "muy bajas".

Sheinbaum sostuvo que "es triste" que la expresidenta no lograra el respaldo necesario, aunque valoró que participara en la contienda.

La mandataria destacó que Bachelet defiende la construcción de la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo.

"Entonces, nuestro reconocimiento a Michelle Bachelet, es una mujer extraordinaria", enfatizó.

Respecto de la posición que adoptará México en las próximas etapas del proceso, Sheinbaum afirmó que su Gobierno esperará a conocer a los aspirantes que lleguen a la fase final.

"Ya veremos en su momento (...) hacia dónde se dirigirá el voto de México", señaló.

Bachelet quedó penúltima en el tercer sondeo

La retirada de Bachelet se produjo después del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, celebrado el viernes, en el que quedó en la penúltima posición entre ocho aspirantes.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ser la candidata con mayor respaldo, con nueve votos favorables, cinco en contra y uno "sin opinión".

En segundo lugar quedó la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, quien recibió ocho apoyos, seis votos en contra y uno "sin opinión".

La candidatura de Bachelet perdió respaldo a medida que avanzaron los sondeos informales y no vinculantes entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad: pasó del cuarto lugar en la primera consulta, realizada en julio, al séptimo puesto entre ocho aspirantes en la última votación.