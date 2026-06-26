"Lalo" Ibeas explicó por qué aún no es el momento para que vuelva Chancho en Piedra

Al conversar con Cooperativa sobre su nuevo proyecto musical Pascual Arroyo, el fundador y voz histórica de Chancho en Piedra, Eduardo "Lalo" Ibeas, abordó la posibilidad del retorno de la banda y, junto a sus excompañeros, coincidieron en que aún no es el momento.

El cuarteto, que inició su receso indefinido hace tres años, se encuentra concentrado en sus propios proyectos independientes: Ibeas está con Pascual Arroyo, que ya lanzó su primer single y tiene listo los 11 temas de su disco debut; Felipe Ilabaca se encuentra trabajando con su hermano Pablo -exguitarrista y fundador del grupo- en Hermanos Ilabaca, y ambos están junto al baterista "Toño" Corvalán en 31 Minutos, quien también tiene sus proyectos como "The Big 4 Experience"; y el guitarrista C-Funk está muy activo con Los Tetas.

Hablando directamente a sus fanáticos, conocidos como "comunidad marrana", Ibeas explicó que "nos hemos juntado con los chiquillos, hemos hablado de si queremos volver y todos queremos, pero también todos coincidimos en que todavía no. Pensamos que más adelante".

"Siempre digo: si nosotros que nos llevamos bien en algún momento vamos a volver, imagina las bandas que se llevaban mal y están separadas, como Oasis, y volvieron, ¡entonces no veo el por qué no!", planteó entre risas.

"La idea es que seamos como éramos antes"

El músico explicó que cada integrante del grupo debe "hacer hartas cosas por separado antes de volver a juntarnos, y una de esas es Pascual Arroyo", indicó, tanteando que también quiere sacar otro libro luego de su debut literario "Antigravitacionales", de 2023, y hacer una película.

"Me gustaría hacer muchas cosas antes de, porque, si vuelve Chancho, la idea es que vuelva con todo. No es que volvamos a hacer un puro show y después sigamos haciendo las otras cosas por separado. La idea es que seamos como éramos antes, un equipo unido y de amistad y de música".

Además, sinceró que no quisiera dejar abandonado su actual proyecto musical si alguna vez se reúne la banda, pues "quedaron muchas ideas en el tintero" y espera comenzar a trabajar en el segundo álbum apenas termine la presentación del disco debut.

"Si algún día volviese Chancho en Piedra, me gustaría seguir con Pascual Arroyo", aseguró el músico. "No creo que sea el mientras, el paralelo, porque tampoco se tocan tanto, porque son distintos escenarios, distintos estilos".