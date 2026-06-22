"Lalo" Ibeas ahora es Pascual Arroyo: "Es como el Príncipe Adam y He-Man, lo mismo"

Hace tres años, en el momento en que Chancho en Piedra entró en pausa, su fundador y voz histórica Eduardo "Lalo" Ibeas comenzó a experimentar con sonidos para dar con un estilo propio y la búsqueda dio como resultado la creación de un álter ego, su primo lejano Pascual Arroyo.

Ibeas conversó con Cooperativa sobre su nuevo proyecto musical inspirado en la música popular chilena, debutando con la festiva cumbia "Lo Comido y Lo Bailado (Me Van a Echar)", la cual combina sabor popular, humor y hasta nuevas tecnologías con la inteligencia artificial (IA) en la creación del videoclip.

Tras comenzar a buscar sonidos y tomar clases de piano con Cristóbal Platz -quien terminó tocando los teclados en Pascual Arroyo-, hubo dos eventos que lo marcaron: el fallecimiento del productor musical Carlos González, padre del animador Willy Sabor y mejor conocido como "Jacinto Amoroso", creador del grupo Los Hijos de Putre; y la muerte de Tommy Rey, considerado el padre de la cumbia en Chile.

"Sentí que esta música de tradición más popular, graciosa, no la estaba haciendo nadie, entonces ahí dije 'este es el camino que debo seguir'", sinceró el músico, recordando que, en su infancia, le sacaba los casetes de Los Hijos de Putre a su padre para escucharlos a escondidas. "Tengo sentimientos de mucha risa y felicidad de escuchar esas canciones".

El nombre de su álter ego viene de una de las primeras canciones que hizo de esta experimentación de sonidos, la cual justamente se llamaba "Pascual Arroyo" y se inspiró en un chiste ("Pascual Arroyo, me pica el hoyo"), y el proyecto musical fue producido por Rodrigo "Negro" Medel, vocalista de Tomo Como Rey, quien le hizo ver la lógica de bautizar todo con un personaje.

"Hacer reír o querer hacer reír a alguien es tan noble", aseguró Ibeas con Pascual Arroyo.

"Toda la música que me gusta tiene personajes que interpretan la canción, entonces, tenía lógica y Pascual Arroyo suena mucho más... de antemano sabes que es una cosa más graciosa y se presenta el personaje que le da lo mismo quedar en ridículo, porque su intención es que la gente lo pase bien y se ría", señaló Ibeas.

La bandera de Ibeas: "Volvamos a recuperar el humor"

El comediante Pato Pimienta fue uno de los primeros en conocer las canciones de Pascual Arroyo y fue él quien le entregó las claves para dar vida al personaje, desde la forma de hablar hasta cómo moverse en el escenario. Ibeas empezó a preocuparse y pensó que no se las iba a poder. "No voy a poder, si no soy actor", recordó entre risas.

Pero el músico entendió que la clave para que esto resultara era que no tenía que hacer a Pascual Arroyo tan distinto a él.

"No es Superman y Clark Kent, que son distintos. Es como el Príncipe Adam y He-Man, que es la misma huea", dijo soltando una carcajada. "No cambia ni se pone lentes, el mismo pelo, el mismo todo. Me di cuenta de que era una forma de jugar con la gente y decir que es otra persona, pero soy yo no más. No tiene mayor explicación".

Al final, tal como lo explicó Ibeas, la idea es pasarlo bien y no aburrirse en el mundo musical. "Después de tanto tiempo de dedicarte a la música, se empieza a transformar también en un trabajo, quieras o no", aseveró.

Con Chancho en Piedra en pausa y todos los integrantes en sus propios proyectos, "quería volver a la música y en algo que me entretuviese, no tocar porque había que hacerlo, sino quería buscar una cosa que fuera un fin y eso fue rescatar este tipo de música. Si bien suena a cumbia (…) mi bandera no es solamente bailemos, sino riámonos, volvamos a recuperar el humor".

"Hacer reír o querer hacer reír a alguien es tan noble", valoró Ibeas, por lo que "el tratar de hacer buen humor, de que la gente esté feliz, para mí no es menor. No es el hermano chico de los otros artes, para mí es importante".