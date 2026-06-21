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Tópicos: Magazine | Música

Chayanne celebra el Día del Padre con peculiar dinámica para sus fanáticos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante, apodado "el papá de Latinoamérica", invitó a sus seguidores a compartir una fotografía familiar.

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El cantante Chayanne lanzó una peculiar dinámica en sus redes sociales a propósito del Día del Padre.

A través de Instagram y X, el apodado "papá de Latinoamérica" invitó a sus seguidores a compartir una foto familiar junto a él.

"Mis hijos, se acerca el Día del Padre... así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia", escribió en sus historias.

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Asimismo, el intérprete de "Torero" añadió una plantilla que permite añadir imágenes junto a él.

El desafío del artista se viralizó rápidamente entre sus fanáticos, quienes generaron imágenes con IA así como otras versiones creativas. Incluso, algunas fueron reposteadas por Chayanne. 

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